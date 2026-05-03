Временна организация на движението в община Лясковец в деня на „Джиро д’Италия“

Колоездачите ще преминат през стръмното изкачване към Лясковския манастир „Св. св. Петър и Павел“, но преди това е предвиден междинен спринт в самия град Лясковец. Той ще е по околовръстния път и по булевард „Христо Ботев“. Състезателите ще продължат по улица „Манастирска“, покрай Петропавловския манастир и през село Шереметя ще достигнат до Велико Търново.

От Община Лясковец посочват, че поради мащаба на събитието хората трябва да знаят, че като публика е препоръчително да се придвижват до точките за наблюдение пеша. Всички пресечни улици по маршрута ще бъдат затворени от органите на реда и пътната полиция и ще се въведат сериозни промени в движението. Трасетата ще бъдат напълно затворени за автомобили часове преди преминаването на колоната, а гражданите се призовават да не пресичат загражденията по време на преминаването на колоездачите.

Преди да навлязат в община Лясковец, колоездачите ще преминат през община Елена по главния път Елена – Велико Търново. Трасето ще продължи през лясковското село Мерданя и покрай Драгижево. Преминаването през Мерданя е по улица „Васил Левски“, площад „Свобода“ и улица „Христо Ботев“. Те ще бъдат затворени за всякакви превозни средства от 13:00 ч. до пълното изтегляне на охранителния ескорт (около 18:30 ч., когато се очаква приключване на мероприятието).

Централният площад на Мерданя е отлично място за наблюдение, тъй като там колоната често се разтяга преди началото на техничните завои към Лясковец, посочват от Община Лясковец. Организаторите призовават да не се паркират автомобили по пътното платно на главната улица, за да се осигури безопасно разстояние от поне 1 метър от асфалтовата настилка.

Часът на преминаване на колоездачите през Мерданя зависи от средната скорост, с която се движат през етапа. Колоната на „Джиро д’Италия“ се очаква да влезе в селото около 16:30 ч. и да продължи покрай Драгижево към Лясковец.

Цялото трасе в Лясковец ще бъде напълно затворено за движение още в 12:00 ч. по изискване на организаторите. Очаква се колоездачите да влязат в града по улица „Оборище“ около 16:40 ч. Те ще преминат по булевард „Христо Ботев“ през центъра на населеното място, пресичайки кръстовището на площад „Възраждане“ и улица „Васил Левски“, и отправяйки се по улица „Манастирска“. Около 16:45 ч. колоездачите трябва да бъдат в района на Петропавловския манастир.

Забранява се паркирането на превозни средства по пътните платна по булевард „Христо Ботев“ и по улица „Манастирска“. Всички търговски обекти, заведения за бързо хранене и бензиностанции, които влизат в маршрута на колоездачното състезание, ще преустановят дейност три часа преди старта до преминаването на последния състезател през трасето.

Преди да започне преминаването на колоната през Лясковец, Общината организира за децата велообиколка в града – „Детско Джиро ди Лясковец“. Тя ще се проведе с подкрепата на Спортен клуб по колоориентиране „Браун тим“ и със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Лясковец. Стартът и финалът на детската спортна инициатива ще бъдат пред сградата на общинската администрация. Велообиколката е с начален час 12:00 ч., като за целта също се налага временна организация на движението. Маршрутът, по който велосипедистите ще се придвижват, е от сградата на общината на площад „Възраждане“, покрай Пощенската станция, по булевард „Христо Ботев“, по улица „Оборище“ до бензиностанция „Лукойл“ и обратно.

БТА припомня, че временна организация на движението на 9 май заради „Джиро д’Италия“ ще има и в общините Елена и Велико Търново.

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков

БТА