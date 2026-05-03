Временно затварят част от републикански път през община Елена заради „Джиро д`Италия“

Републикански път (РП) II-53 ще бъде затворен за движение на всички видове пътнопревозни средства за времето от 12:00 до 17:00 ч. Като алтернативни маршрути ще могат да бъдат използвани РП III – 551 (Дебелец – Плаково – Средни колиби – Елена) и РП III – 662 (Твърдица – Елена).

От Община Елена уведомяват обществеността и собствениците на търговски обекти, попадащи в маршрута на „Джиро д`Италия“, че заради състезанието не се допуска автомобилен трафик от и до тези обекти.

От Община Велико Търново също съобщиха за временна организация на движението и паркирането заради колоездачното състезание.

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков

