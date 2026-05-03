Зеленчуците поевтиняват, плодовете поскъпват, по данни на ДКСБТ

Повечето зеленчуци поевтиняват и през тази седмица на борсите у нас, докато цената на плодовете се вдига, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с на 2 на сто до 2,691 пункта спрямо 2,746 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците и тази седмица най-голямо е поевтиняването при краставиците – с 14,71 на сто до 1,60 евро за килограм. Зрелият лук кромид е надолу с 14,38 на сто до 0,50 евро за килограм. Цената на доматите пада с 11,56 на сто до 2,25 евро за килограм. Зелените и червените чушки също отбелязват спад – с 9,21 на сто до 3,51 евро за килограм, и с 6,88 на сто до 3,44 евро за килограм. По-ниска е и цената на тиквичките, която пада с 3,61 на сто до 1,60 евро за килограм, както и на зелената салата, която е 5,26 на сто надолу до 0,90 евро за килограм. Без промяна остава цената на картофите и те се търгуват по 0,55 евро за килограм. Поскъпване се отчита при морковите – с 12,54 на сто до 0,70 евро за килограм, и при зелето – с 2,64 на сто също до 0,70 евро за килограм.

При плодовете ябълките поскъпват с 0,95 на сто до 1,28 евро за килограм. Лимоните са нагоре с 2,53 на сто до 2,11 евро за килограм. Цената на портокалите и на бананите също се вдига – с 2,85 на сто до 1,37 евро за килограм и с 0,67 на сто до 1,51 евро за килограм.

При хранителните стоки цената на кравето сирене се понижава с 0,63 на сто до 6,01 евро за килограм, а тази на кашкавала „Витоша“ – с 0,23 на сто до 9,56 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино с 1,45 на сто и се предлага по 0,68 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко поскъпва с 0,85 на сто до 1,19 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 1,39 евро за брой, което е спад с 5,83 на сто. Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,21 на сто до 3,73 евро за килограм. Яйцата (размер М) остават на цената от миналата седмица и се предлагат по 0,23 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 3,43 на сто нагоре до 1,75 евро за килограм, а тази на лещата – с 1,63 на сто до 2,12 евро за килограм. По-евтино се търгува зрелият фасул – с 0,57 на сто до 2,11 евро за килограм. Цената на захарта е нагоре – с 1,32 на сто до 0,92 евро за килограм. Поскъпват също олиото – с 0,45 на сто до 1,80 евро за литър, и брашното тип 500 – с 5,82 на сто до 0,80 евро за килограм.

