2,049 млн. евро влага за ремонти ВиК, парите са от държавата и общините от региона, според населението

Общото събрание на Асоциацията по ВиК прие инвестиционна програма на ВиК “Йовковци” ООД за 2 049 258 евро.

След проведеното гласуване Общото събрание на Асоциацията по ВиК утвърди подробната инвестиционна програма на „ВиК Йовковци“ ООД за 2026 година в размер на 2 049 258 евро. През настоящата година всеки от членовете на Асоциацията ще приеме от водния оператор вложения, подсигурени от: Държавата за 451 471 евро;-Община Велико Търново – 572 765 евро;-Община Горна Оряховица – 287 995 евро;-Община Павликени – 170 000 евро;-Община Полски Тръмбеш – 87 000 евро;-Община Стражица – 77 000 евро;-Община Елена – 58 000 евро;-Община Лясковец – 86 000 евро;-Община Златарица – 26 000 евро;-Община Свищов – 206 556;-Община Сухиндол – 15 000 евро.

Решението бе взето на проведено заседание при областния управител Валентин Михайлов, който огловавя и Асоциация по ВиК – Велико Търново, като преди това общинските съвети на кметствата- акционери се събраха на извънредни сесии, за да делегират права на своите представители.

Представител на държавата при вземането на решение е Областният управител, който е упълномощен от министъра на Регионалното развитие и благоустройството и от министъра на Околната среда и водите. Представителите на Общините са опълномощени да представят в Общото събрание решенията на общинските съвети. Дневният ред бе от една точка- Приемане на решение за одобряване на подробна инвестиционна програма на „ВиК Йовковци“ ООД- Велико Търново за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2026 година.