Общо над 2200 състезатели и екипите им от Джирото, както и десетки хиляди зрители, идват във Велико Търново

Тридневен Giro маратон във Велико Търново в края на седмицата, Общината с апел към ресторантьорите

Велико Търново посреща Giro D’Italia – една от най-популярните в Европа колоездачни обиколки. На 9 май – събота, старата столица ще бъде финал на втория етап от надпреварата на най-добрите колоездачи в света. Голямото състезание ще бъде подобаващо отбелязано с тридневен маратон от най-разнообразни събития.

Община Велико Търново кани всички жители и гости на Старата столица да станат част от събитията и и апелира към туристическия и ресторантьорския бранш да работи на пълни обороти и да не затваря в 23 часа. Само състезателите и екипите, които идват във Велико Търново, са над 2200, очакват се и десетки хиляди зрители и фенове. Всичко това е отлична възможност за туризма в цялата община.

Подгряването за Giro D’Italia започва още на 8 май – петък. Голяма видеостена край паметника на Асеневци ще излъчва в реално време пробега на колоездачите и първия етап от Несебър до Бургас още от 12 ч. В 18 ч. на същото място стартира тематично парти с велотренажори и много награди. А в 20 ч. в петъчната вечер край Асеневци ще пее Михаела Филева.

В Giro деня на Велико Търново – 9 май, маратонът по улица „Независимост“ и пред Общината – там, където ще бъде финалният спринт, започва още в 10,15ч. с музикално дефиле на „Джуниър бенд“ веднага след него – голям парад на всички фолклорни ансамбли, състави и формации от града и общината.

В 12 ч. на видеостената пред паметника на Асеневци е началото на директното излъчване на втория етап – Бургас – Велико Търново. Забавлението там е гарантирано и с игрите и състезанията на велотренажорите, които ще продължат чак до 20 ч.

И малки, и големи ще могат да преминат с байкове по трасето на Giro D’Italia във Велико Търново.

В 14 ч. е стартът на Giro D’Tsarevets – детската колоездачна обиколка по маршрут от Бейския мост в кв. „Света гора“, покрай Царевец и през Стария град, с финал на паметника на Асеневци. А в 15 ч. от Асеневци започва велообиколката за любители на TarnovoRuns, която също ще премине по целия маршрут на Giro.

В минутите преди 17 ч. стотиците колоездачи от Обиколката на Италия ще пристигнат във Велико Търново. Най-бавните от групата се очакват около 17,30ч., а награждаването пред паметника на Апостола Васил Левски започва веднага след това.

В 20 ч. на Паметника на Асеневци започва голямото парти с Торино и Пашата.

Събитията продължават и на 10 май – неделя. В 11 ч. в с. Керека е стартът на шосейно и байк състезание, а от 12 до 18 ч. край паметника на Асеневци е излъчването на третия етап от Giro D’Italia – Пловдив – София, заедно с игрите с велотренажори.