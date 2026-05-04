Д-р Емил Врежаков е новият директор на музея в Горна Оряховица

Новият директор на Исторически музей – Горна Оряховица е Емил Врежаков.

Той е доктор по нова и най-нова история, магистър е по “История на дипломацията”, с втора магистратура в специалността „Културно-историческо наследство и културен туризъм“. Досегашен уредник в Регионален исторически музей – В. Търново, където е работил от 2014 г. Д-р Емил Врежаков е автор на редица научни и научно-популярни статии на историческа тематика. Специализирал е в Гърция, Румъния и Русия. “Разчитам на енергията и идеите му и вярвам, че Исторически музей – Горна Оряховица ще се превърне в притегателно място за малки и големи, каквото навремето беше. Самият аз, като дете, много обичах да прекарвам време в музея. Радвам се, че там тепърва предстоят много смислени събития. Заедно със зам.-кмета Петя Иванова обсъдихме проекта за обновяване на музейната сграда, който миналата година Общината изготви”, коментира кметът Николай Рашков.