Днес казваме истината в очите, денят е добър, ако внимаваме с концентрацията

Вашият хороскоп за вторник, 5 май

Вторник е зареден с огромна доза енергия и ни подтиква да казваме истината право в очите. Нека внимаваме да не се подхлъзнем по фалшиви обещания или прекалено хубави сценарии, които нямат общо с реалността. Бъдете будни, проверявайте информацията и не позволявайте на разсеяността да ви провали. Луната е в Стрелец и е в хармонични аспекти с Марс и Меркурий.

ОВЕН

Не бързайте

Днес сте в стихията си. Мисълта ви е остра като бръснач, а думите ви намират правилния път към целта. Използвайте вторника, за да уредите важни сделки или да убедите някого в правотата си. Единственото, което може да ви спъне, е собственото ви нетърпение. Не бързайте да вярвате на всичко, което чувате, а се доверете само на факти.

ТЕЛЕЦ

Проверете сметките

Вторник изисква от вас да сте изключително внимателни с парите. Може да ви предложат нещо, което звучи много изгодно, но всъщност да се окаже въздух под налягане. Не правете големи покупки днес и не давайте пари назаем. Силата ви е в прецизността. Направете планове за утрешния почивен ден.

БЛИЗНАЦИ

Подложете под съмнение

Очаквайте напрежение при комуникацията си с хората около вас днес. Имате какво да кажете и ще го направите с голяма лекота, но внимавайте да не влезете в излишни спорове. Някои хора може да се опитат да ви подведат или да ви представят нещата по изкривен начин. Не е задължително да вярвате на всичко днес.

РАК

Пазете се от грешки

Вашата интуиция днес може да ви подведе, затова заложете на здравия разум. Очаква ви натоварен ден в службата, където ще трябва да оправяте каши, забъркани от някой друг. Не се нагърбвайте с обещания, които не сте сигурни, че можете да изпълните. Действайте тихо и подредено. Пазете се от грешки и проверявайте задачите си по два пъти.

ЛЪВ

Притежавате силна енергия

И днес сте в подем. Денят е отличен за нови идеи и за разговори с приятели, но бъдете внимателни в личните отношения. Възможно е да се възхитите на човек, който не заслужава вниманието ви. Гледайте на нещата реалистично. Вашата енергия е голяма, насочете я към реализация, а не към празни илюзии.

ДЕВА

Не разказвайте за намеренията си

Вторник продължава темата за дома. Ще ви се иска да промените нещо в битов план, но плановете ви може да срещнат неразбиране. Не изпадайте в подробности и не се опитвайте да обяснявате всичко на всеки. Не е изключено някой да ви завиди и да ви разубеди да извършите промяната вкъщи, от която се нуждаете.

ВЕЗНИ

Разсеяни сте

Днес сте изключително активни и ви се иска да свършите няколко неща наведнъж. Внимавайте при разговорите по телефона, възможно е да пропуснете важна подробност. Денят е добър за учене и за събиране на информация, факти и особености. Не вярвайте на слухове и стойте далеч от хора, които само се оплакват.

СКОРПИОН

Не се надценявайте

Парите са основната тема в хороскопа ви за вторник. Имате енергията да печелите и да се заловите с нов проект, от който да имате допълнителна доходност. Внимавайте обаче да не се нагърбите с непосилни дела или пък да хванете няколко дини под мишница, защото грешките по невнимания са ви в кърпа вързани.

СТРЕЛЕЦ

В центъра на вниманието сте

Луната е във вашия знак и ви дава огромна преднина пред останалите. Днес сте убедителни и решителни. Можете да постигнете някои набелязани цели, стига да стъпвате здраво на земята. Не летете в облаците и не си поставяйте непосилни задачи за един ден. Нали не искате да прекарате утрешния празник в офиса?

КОЗИРОГ

Изчакайте

Днес не е ден за големи изяви. По-добре е да действате зад кулисите и да подготвяте почвата за по-нататъшни стъпки. Възможно е да почувствате объркване или несигурност, но това е временно. Не споделяйте плановете си с никого и не влизайте в конфликти. Вашата сила сега е да изчакате правилния момент за действие.

ВОДОЛЕЙ

Разчитайте на старите приятели

Денят ви среща с много хора и ви носи идеи. Ще бъдете търсени за съвет или помощ, но внимавайте на кого подавате ръка. Не всеки е толкова искрен, колкото изглежда на пръв поглед. Вторник е добър за работа в екип, стига да не се разпилявате в празни приказки. Разчитайте на старите и изпитани приятели.

РИБИ

Внимавайте с обещанията

В кариерата се отварят нови възможности, но нещата не са ви толкова ясни, колкото изглеждат. Може да получите предложение, което звучи привлекателно, но крие подводни камъни. Не бързайте с решенията. Днес е добре да се докажете чрез работа, а не чрез обещания. Наобещаете ли много неща, спукана ви е работата…

Хороскоп за родените на 5 май – Честит рожден ден! Очаква ви година на дисциплина и сериозни уроци. Сатурн ще ви изпитва, но това само ще ви направи по-силни. Не бягайте от трудностите, а ги приемете като стъпала към върха. Вашата упоритост ще бъде възнаградена подобаващо в края на периода.

Тодор Емилов-Тео