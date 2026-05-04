Фолклор, традиции и вкусове събраха гости от цялата страна за празника „Произведено в Елена“

На площад „Христо Ботев“ в Елена, в събота бе официално открит двудневният IX фолклорен фестивал „Веселие в Елена“ и IV издание на празника „Произведено в Елена“.

В първите дни на май, традиционно градът се превърна в истински център на традиции, музика и кулинарни изкушения. Фолклорният фестивал се организира от Народно читалище „Напредък – Елена – 1863“ под патронажа на кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев и събира участници и гости от цялата страна. Проявата предлага богата програма, изпълнена с народни песни и танци. Паралелно с надпреварите по надиграване и надпяване се провежда и четвъртото издание на инициативата „Произведено в Елена“, организирана от Общината.

Пъстри шатри подредиха местни производители, които предлагат култовия еленски бут, филе, , колбаси, сланина… Имаше също сладък мед, разнообразни ядки, билки и гъби, хляб и тестени изделия, бутикови вина и сокове от арония. Всички продукти, създадени с грижа и любов в Еленския Балкан.

Посетителите имаха възможност да дегустират и да закупят за вкъщи автентични храни, приготвени по стари рецепти от екологично чисти продукти. Празничната атмосфера се допълни от занаятчийски демонстрации, които привлякоха вниманието на малки и големи.

Водещ на сцената бе председателят на НЧ „Напредък – Елена – 1863“ инж. Димитринка Иванова.

Официално приветствие към участници и гости отправи г-жа Десислава Шопова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ в община Елена. Тя пожела здраве, вдъхновение и творчески дух на всички, както и приятно празнично изживяване за публиката.

Началото на фолклорния празник по традиция бе поставено с изпълненията на домакините от ФФ „Балканджийче“. Събитието продължи с участия на фолклорни състави, оркестри и индивидуални изпълнители от цялата страна. Въпреки променливото време, настроението остава приповдигнато, а участниците с ентусиазъм представят своя талант и се докосват до богатството на местните вкусове от „Произведено в Елена“.

Празникът продължи с концерт на ТА „Бъдниче“.