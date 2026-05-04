Фотоизложба за 15-годишнината на ОИЦ – Велико Търново, разказва 15 истории

На 11 май 2026 г. от 11:00 ч. в Областен информационен център – Велико Търново ще бъде открита фотоизложбата „15 години ОИЦ, 15 истории“.

Събитието е посветено на 15-ата годишнина от създаването на ОИЦ – Велико Търново – структура, която от 2011 г. насам предоставя информация, консултации и експертна подкрепа на граждани, общини, бизнес, неправителствени организации и институции във Великотърновска област относно възможностите за европейско финансиране.

Фотоизложбата е част от общата кампания на Мрежата от 27 областни информационни центъра в България и представя 15 истории за реални хора, събития и инициативи, свързани с приноса на европейските фондове към развитието на местните общности. Изложбата поставя акцент върху информационните кампании и върху хората зад тях – онези, които търсят решения, изграждат партньорства и превръщат възможностите на европейското финансиране в реална промяна за своята общност.

ОИЦ – Велико Търново кани представители на медиите, институциите, местната власт, партньорски организации и граждани да присъстват на откриването на изложбата и да станат част от отбелязването на годишнината.