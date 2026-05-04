Иван Лесев донесе на козловчани победа над труден съперник

Лидерът в класирането на Елитната областна футболна група “Земеделец- 93” победи на свой терен “Левски 1986” /Стражица/ с 2:0. Гостите от Стражица излязоха на стадиона в Козловец без няколко от титулярните си състезатели, което позволи на домакините да контролират срещата през по-голямата част. Резултатът откри Иван Лесев в 21- ата минута след индивидуален пробив през центъра на терена. През второто полувреме вратарят на гостите Добрин Костов успя на направи няколко добри спасявания, с които запази резултата до 75- ата минута, когато след центриране в наказателното поле от пряк свободен удар Иван Лесев отбеляза за 2:0. В класирането козловчани са лидери с четири точки аванс пред “Изгрев- 93” /Царевец/.