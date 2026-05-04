Ивайло Капарашев и Веселин Ангелов с медали от турнир в Сърбия

През уикенда в Димитровград, Сърбия, се проведе международен турнир по класически шах. Той бе разделен в три категории. В турнир Б до 1800 Ело участваха двама състезатели на ШК „Етър“, които се завърнаха с медали. Те играха в 6 кръга на 30 минути+30 секунди на ход.Участваха състезатели от Сърбия, България, Турция, Гърция и др.

Ивайло Капарашев спечели златото до 12 години с 5 точки от 4 победи и 2 ремита. Ивайло игра стабилно и имаше шанс да спечели и в генералното класиране. Веселин Ангелов завоюва сребърния медал в същата възрастова група с 4 точки. Той също показа отлична игра и борбеност. Двете ни момчета повишиха и международния си рейтинг, разказа треньорката Светла Йорданова.