Кулинари показаха модерна кухня и традиционни гозби на Празника на първомайския разсол

За единадесета година местни кулинари демонстрираха своя майсторлък при приготвянето на традиционния за Първомайци разсол.

Празника организираха Кметство Първомайци, Сдружение „Родолюбци Първомайци“, Клуб на пенсионера „Дълголетие“, НЧ „Иван Вазов 1893“, подкрепени от Община Горна Оряховица. Гостите имаха възможността да опитат разсол, приготвен от агнешко, пилешко и телешко месо.

Кметът на горнооряховското село Ясен Янков приветства гостите на празника, който се проведе в събота на 2 юни и благодари на всички, включили се организацията му. Пожела на местните кулинари да приготвят все така вкусни гозби, които гостите да опитват с удоволствие.

Този обичан местен празник е прекрасен израз на живите български традиции, на съхранените през поколенията кулинарни умения и на духа на общността. Първомайският разсол е символ на домашния уют, споделеността и богатството на нашето народно наследство. Нека празникът продължава да обединява хората и да носи гордост и удовлетворение, пожела заместник-кметът инж. Анелия Христова. Инж. Христова поздрави организатори и гости от името на кмета на Общината Николай Рашков и председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов.

Празникът уважиха и заместник-кметът Даниел Божанков и секретарят на Общината Габриела Шилкова, както и кметове от населените места от общината.

Домакините от Първомайци нагостиха посетителите на празника с разсол от агнешко, пилешко и телешко месо, дроб сърма и агнешка чорба.

С кулинарни щандове се включиха читалища и пенсионерски клубове от Първомайци, Правда, Крушето, Писарево, както и ДГ „Здравец“ и ОУ „Елин Пелин“ в Първомайци. Свой благотворителен щанд имаше и местното сдружение „Родолюбци“. И още един благотворителен щанд имаше на празника. Деца от Първомайци бяха обединили усилия и продаваха различни неща в помощ на 7-годишния Никола Яламов, който се бори с левкемия.

Освен първомайски разсол на празника имаше още различни видове сладки и солени кулинарни изкушения.

Изключително атрактивно бе на щанда на двамата млади кулинари Ивайло Гасеров и Цветомир Атанасов. Те приготвиха за гостите традиционни катми с шоколадов ганаш, ягоди и тофи карамел. Най-радостни от щанда, облизвайки се си тръгваха децата – с издути бузки и с изцапани от шоколад личица. Младите кулинари търпеливо и с усмивка отговаряха на въпросите на гостите и с удоволствие позираха за снимки с всеки желаещ.

Младият кулинарен виртуоз Ивайло Гасеров е особена гордост за Първомайци. Професионалният му опит включва работа както в България, така и в чужбина, включително в ресторанти, отличени със звезда „Мишлен“. Многократен участник в кулинарни надпревари с множество спечелени призови места.

Другият специален гост на празника – Цветомир Атанасов е финалист в 8-ми сезон на Hell’s Kitchen България. Младият сладкар е учил занаята си при кулинарни специалисти, наградени със звезда „Мишлен“, и мечтае да отвори френска сладкарница в България.

Кулинарният празник премина на фона на изпълненията на местни и гостуващи самодейци.