Мъж и жена са загинали, а двама са ранени при две катастрофи край Самоводене

Мъж и жена са загинали, а двама са ранени при две катастрофи, станали за часове край с.Самоводене.

Възрастна пътничка е издъхнала, а други двама са пострадали при пътно произшествие на пътя Велико Търново – Русе на 30 април около 22,00 ч., на входа на с. Самоводене.

В злополучната вечер са се ударили два леки автомобила. Единият движещ се от Русе към В. Търново и управляван от 46-годишен от София и насрещно движещ се румънски автомобил, управляван от 32-годишна румънска гражданка. В резултат на сблъсъка на път за болницата е починала возещата се в първия автомобил 91-годишна жена от Русе. Водачът и друга пътничка в същия автомобил са ранени. Пострадалите са настанени за лечение във великотърновската болница.

Малко преди това същия ден 46-годшишен търновец е загинал при катастрофа на пътя В. Търново – Русе между 3 автомобила. Произшествието е станало между лек автомобил, управляван от 46-годишен от В. Търново, влекач с прикачено полуремарке с 51-годишен турски водач и микробус, управляван от 45-годишен румънски гражданин. В резултат на това на място е загинал водачът на лекия автомобил. Останалите шофьори са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

По двата случая се водят досъдебни производства под наблюдението на Окръжната прокуратура във Велико Търново.

Като обвиняем за тежкия пътен инцидент е привлечен 51-годишен турски гражданин. Той е задържан за срок до 72 часа.