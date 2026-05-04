На патронния си празник СУ „Вела Благоева” официално се сдоби с модерен STEM център

СУ „Вела Благоева“ отбеляза на 30 април своя патронен празник за 41-ви път.

Подобно на миналата година и сега го нямаше традиционното ученическо шествие по улиците на кв. „Бузлуджа”, като главната причина бе проливният дъжд, излял се над старата столица. Затова пък, вътре в сградата, се получи хубаво и весело тържество. „Празничната ни програма бе изцяло собствена продукция, защото имаме много таланти. В нея участваха училищният танцов състав с хореограф Теодора Костова и народният хор с ръководител Наталия Георгиева. Това са два творчески състава, които се развиват изключително добре през последната година и в края на месец май ще представят училището в различни фолклорни фестивали”, похвали се за „Борба” директорката на школото Зорница Вичева.

Патронният празник съвпадна и с откриването на модерен STEM център, като инвестициите са в размер на 360 596 лева по Плана за възстановяване и устойчивост. „Нарекохме STEM центъра „Училищно математическо крило”, защото е с фокус към математиката. Създадената училищна STEM среда е тип „Учебна работилница”. Тя се състои от четири високотехнологични свързани класни стаи, които са център за обучение по математика, компютърно моделиране и информационни технологии и технологии и предприемачество. Изградено е и студио за подкасти, както и ЗД лаборатория със зона за виртуална реалност, в които учениците могат да придобият нови технологични знания”, допълни училищната директорка.

В деня, в който СУ „Вела Благоева” чества патронния празник на училището, бяха обявени резултатите и връчени наградите от осмия философско-исторически конкурс организиран от него, посветен тази година на 150-годишнината от Априлското въстание. 258 ученици в три възрастови групи от 50 училища от цялата страна и Молдова участваха в конкурса.

Текстовете бяха проверени от преподавателите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” проф. д-р Петко Петков, проф. дн Вихрен Бузов и доц. д-р Деница Узунова.

Освен тях участваха и д-р Ердинч Илхан и Диляна Нуриева – преподаватели в СУ „Вела Благоева”, както и специалисти по изобразително изкуство – гл. ас. д-р Даниел Терзиев преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и Дона Георгиева преподавател в СУ „Вела Благоева”. Проверката бе анонимна и след оценяването се разкрива информацията за авторите.

За радост на празнуващото училище, в две от трите възрастови групи първите места спечелиха възпитаници на СУ „Вела Благоева”. Това са Симона Стоянова Стоянова, оценена със 100 точки, във възрастова група 3- 7 клас и Михаел Георгиев Иванов от групата на най-големите ученици 11 – 12 клас.

От трибуната на Народното събрание депутатът и бивш директор на най-голямото училище в кв. “Бузлуджа” Ангел Янчев, също отправи поздравления.

Гости в празничния ден бяха Здравка Минчева – началник на РУО – Велико Търново, Бонка Долчинкова – директор на дирекция „Образование” при Община Велико Търново, Ивайло Чанков – ст.експерт в РУО – Велико Търново, проф. Петко Петков, проф. Вихрен Бузов и д-р Даниел Терзиев от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, директори на образователни институции.

Ана Райковска