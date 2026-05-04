понеделник, май 4, 2026
Последни:
Горещи новиниКрими

Наръгаха с нож 16-годишно момче в кв. „Бузлуджа“ във Велико Търново

Галина Георгиева 1238 четения 0 Comments

Тийнейджърът е с тежка кръвозагуба, полицията отцепи района

 

16-ГОДИШНО МОМЧЕ Е БИЛО НАРЪГАНО С НОЩ ТАЗИ ВЕЧЕР В ТЪРНОВСКИЯ КВАРТАЛ „БУЗЛУДЖА“.  Сигналът за кървавия инцидент е подаден в 19:20 ч. на телефон 112. Нападението се е случило в района на фермерския пазар.

На място незабавно са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ.

По първоначална информация пострадалият е с тежка кръвозагуба, след като е бил прободен в областта на ръката.

Момчето е транспортирано по спешност в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, където лекарите се борят за стабилизирането му.

Към момента районът на инцидента е отцепен, а на място има засилено полицейско присъствие. Извършват се огледи и процесуално-следствени действия за изясняване на обстоятелствата около нападението.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вижте още

Кметът на Свищов издаде книга за земетресението през 1977 г.

БОРБА БГ 313 четения 1

126 акта и 711 глоби по фиш наложи КАТ в областта само за седмица

БОРБА БГ 191 четения 0

Паркинг с 90 места правят в Старото военно училище

БОРБА БГ 282 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *