Наръгаха с нож 16-годишно момче в кв. „Бузлуджа“ във Велико Търново

Тийнейджърът е с тежка кръвозагуба, полицията отцепи района

16-ГОДИШНО МОМЧЕ Е БИЛО НАРЪГАНО С НОЩ ТАЗИ ВЕЧЕР В ТЪРНОВСКИЯ КВАРТАЛ „БУЗЛУДЖА“. Сигналът за кървавия инцидент е подаден в 19:20 ч. на телефон 112. Нападението се е случило в района на фермерския пазар.

На място незабавно са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ.

По първоначална информация пострадалият е с тежка кръвозагуба, след като е бил прободен в областта на ръката.

Момчето е транспортирано по спешност в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, където лекарите се борят за стабилизирането му.

Към момента районът на инцидента е отцепен, а на място има засилено полицейско присъствие. Извършват се огледи и процесуално-следствени действия за изясняване на обстоятелствата около нападението.

Галина ГЕОРГИЕВА