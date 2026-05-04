Огнеборци извадиха румънска туристка, пропаднала в пропаст край Хотнишкия водопад

Шестима огнеборци с два специализирани автомобила оказаха помощ на пострадала румънска туристка в труднодостъпна местност в землището на великотърновското село Хотница.

Инцидентът станал на 3 май около 13,25 часа. В злополучния ден група румънски туристи се разхождали в района на Хотнишкия водопад, но една от жените се подхлъзнала, паднала и си счупила крака.

Приятелите й подали сигнал на телефон 112, като изрично настоявали да бъде изпратен медицински хеликоптер. На местопроизшествието пристигнали два спасителни екипа от огнеборци. Пожарникарите измъкнали пострадалата от урвата и я пренесли на носилка. След това с линейка чужденката била транспортирана до областната болница във Велико Търново, където й е оказана спешна медицинска помощ.

Веселина АНГЕЛОВА

/снимката е илюстративна/