Собственик на базата с опасни пестициди във Вардим ще отговаря за възпрепятстване работата на длъжностни лица

Досъдебно производство за възпрепятстване работата на длъжностни лица е започнато в РУ – Свищов.

На 30 април служители на БАБХ са поискали съдействие от полицейското управление в крайдунавския град за извършване на проверка в складова база в с. Вардим.

Служителите обяснили, че във връзка със засилени проверки в цялата страна за търговия с продукти за растителна защита трябва да извършат инспекция, но представител на базата е отказал достъп. Въпреки намесата на полицията, стопанинът се възпротивил да пусне контролните органи в обекта.

По-късно в базата били установени опасни пестициди като някои от тях били разлети в почвата.