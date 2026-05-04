Ученик от Езикова гимназия създаде онлайн платформа за ученическо творчество

Идеята на Мартин се родила след като никъде в интернет не открил място за създаване, съхраняване и обмяна на текстове от ученици, които ценят литературата и обичат да творят.

„ Реших, че след като възрастните могат да разчитат на тази възможност, е добре да разработя вариант и за младите таланти, за да надграждат уменията си”, обясни осмокласникът. От тази година той учи в паралелката „испански език и английски език” в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” и е вдъхновен творец, почитател на всички жанрове на българската и световната литература. Чете книги и в оригинал на чужд език.

Преди да създаде платформата verseit.website, Мартин е проучил правата и задълженията, които има като неин автор.

Ето защо младите творци могат да бъдат спокойни за своите лични данни, тъй като не се налага да ги споделят. Могат да пишат и публикуват под псевдоним, не трябва да посочват и своето училище. Във фóрмата за изпращане се публикува текстът, преглежда се за одобрение и след като го получи става видим в платформата, а авторът получава потвърждение чрез имейл. При желание от негова страна, предоставените до момента текстове могат да бъдат изтрити. Достатъчно е това да бъде писмено заявено до администратора.