Водещи акушерки разкриха на бременни първите стъпки в майчинството

В навечерието на Международния ден на акушерката – 5 май, старшата акушерка Албена Василева и акушерката Яница Шишманова разказаха на бременни жени за първите стъпки в майчинството.

Срещата беше част от ежемесечната инициатива „Заедно към родителството“, която отново събра десетки бъдещи родители.

Старшата акушерка Албена Василева запозна жените с всички грижи, които екипът на Отделението по акушерство и гинекология полага в първите минути, часове и дни след раждането.

Акушерката Яница Шишманова обърна специално внимание на предотвратяването на следродилната депресия и даде конкретни съвети как тя може да бъде избегната.

По традиция в края на събитието бяха раздадени и ръчно изработени подаръци от студентите от филиала на МУ – Варна във Велико Търново и акушерките от отделението.

 

