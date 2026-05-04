С военен ритуал Велико Търново отбелязва Деня на храбростта и празника на Българската армия

В парк „Дружба” е веселието за Гергьовден

На Гергьовден, 6 май, Велико Търново отбелязва тържествено Деня на храбростта и празника на Българската армия.

В 10 часа пред сградата на Общината с военен ритуал ще бъдат издигнато националното знаме, а празнично слово ще произнесе началникът на НВУ „Васил Левски” бригаден генерал д-р Станчо Кайков. Приветствие към българските воини ще отправи и кметът на Велико Търново Даниел Панов.

След словата празникът се пренася на паметника „Майка България”, където Негово Високопреосвещенство Великотърновски митрополит Григорий ще благослови и поръси бойното знаме и представителната част от Военния университет. С военен ритуал ще бъдат положени венци и цветя на признателност. Красива гледка и повод за гордост ще бъде преминаването на почетния караул в тържествен марш.

Програмата продължава с концерт на Военния духов оркестър на НВУ „Васил Левски“.

В 11 часа на Арката на генералите, на паметника на генерал-майор Сава Муткуров и на паметната плоча на загиналите великотърновци във войните курсанти от НВУ ще поднесат цветя в знак на признателност. Точно по обяд празничен звън от камбаните на всички църкви от Великотърновска Света митрополия и АИР „Царевец“ ще огласят града.

Наред с Празника на българската армия търновци ще отбележат и Гергьовден, пъстрият пролетен празник, тачен от предците ни повече и от Великден. От 11 часа в парк „Дружба” ще има гергьовски люлки за късмет, сплитане на венчета и китки от свежи билки, концерт на Сестри Диневи, хоротека с танцов клуб „Хоп Троп“.

Празничната вечер ще завърши с излъчването на аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина” от 21,15 часа.

Ана Райковска