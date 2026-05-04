Зрелищен мач в Недан- 11 гола, две дузпи, червен картон…

„Изгрев 93“ /Царевец/ спечели гостуването на ФК “Недан” /Недан/ със 7:4 в среща от 15- я кръг в първенството на Елитната областна футболна група. Така три кръга преди края на сезона разликата в точките остава четири в полза на “Земеделец- 93” /Козловец/, който спечели с 2:0 домакинството на „Левски“ /Лясковец/, а интригата около първото място се запазва. На хубавия терен в Недан, съперниците изиграха здрав мач, в който публиката видя, 11 гола, две дузпи, червен картон и почти дузина пропуски пред вратите. Гостите поведоха с 0:6 до 51- ата минута, но домакините не се предадоха и атакуваха до края. Ивайло Атанасов откри резултата от свободен удар в 7- ата минута. Две по- късно Калоян Димитров вдигна на 0:2 с глава. Пак той бе точен за 0:3 след контра в 34- ата минуа, а в 42- ата Цветомир Блажев излезе сам и не сбърка за 0:4. Междувременно за неданци пропуски направиха Иван Тончев, Християн Кожухаров и Пламен Кожухаров, които не успеха да преодолеят Тонислав Славев.

Втората част тръгна с бързи попадения за гостите на Цветомир Блажев и Милко Блажев. Активната игра на неданци в нападение даде резултат в 54- ата минута, в която Иван Тончев финтира бранител и намали на 1:6. В 65- ата вратарят на „Изгрев 93“ Тонислав Славев фаулира откъснал се съперник в пеналта и получи директен червен картон, а Християн Кожухаров реализира наказателния удар за 2:6. Ивайло Илиев върна още един гол за 3:6 в разбъркване, а при друга акиция защитник на гостите изчисти топката от голлинията. Ивайло Атанасов вдигна на 3:7 в 79- ата минута, в която проби солово и от малък ъгол с помощта на страничния стълб опъна мрежата на домакините. Крайното 4:7 фиксира Християн Кожухаров отново от наказателен удар в 82- ата минута.