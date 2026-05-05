19- годишните хандбалисти на „Локомотив“ са вицешампиони на страната

Хандбалният отбор на „Локомотив“ завоюва сребърните медали на Държавния финал за младежи до 19 години.

„Железничарите“ започнаха силно турнира и постигнаха три победи в своята група срещу ХК „Осъм“ (Ловеч), ХК „Добруджа“ (Добрич) и ХК „Интер“ (Благоевград). С тези успехи горнооряховските таланти си осигуриха място в полуфиналите, където се изправи срещу носителя на Купата за тази възраст  ХК „Пирин-64“ (Гоце Делчев).

Този път горнооряховските момчета успяха да вземат реванш и победиха отбора на Тодор Русков с категоричното 30:19, с което си заслужиха място на финала. В спора за титлата „Локомотив“ срещна силния състав на ХК „Чардафон“ (Габрово). Въпреки сърцатата си игра, „железничарите“ отстъпиха на габровци и останаха със сребърните медали 23:28.

За най-добър вратар в първенството бе отличен Кристиян Стратиев.

 

 

 

 

