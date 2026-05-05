Победителят в томболата от Празника на яйцето дари наградите си на училище

Победителят в томболата, проведена по време на Празника на яйцето – управителят на Аптеки „Медиана” Цветомир Трифонов, изпълни обещанието си и дари наградите си за учениците от ПГАТ „Цанко Церковски“.

Той връчи ключовете на чисто новия електрически скутер на директора на училището Миглена Желязкова заедно с ваучера за гориво на стойност 50 евро от бензиностанции „Химойл“.

Късметлията Цветомир Трифонов, печелил награди и в минали години, винаги ги е дарявал в полза на учениците.

Празникът на яйцето тази година отново бе поле за добри каузи, за които населените места от община Павликени събираха средства в специално отредени кътове. Така например село Димча иска да има нови указателни табели за улиците си. Участниците в щанда на селото продаваха сладки и солени кулинарни изкушения, домашни питиета, сувенири, подправки от селската градина. И не само. 20 броя от стихосбирката на кметицата Иваничка Колева „Вече знам” също се продаваше благотворително. Общата събрана сума за каузата до този момент е 350 евро.

Ана Райковска