8 филма показват на безплатен фестивал във В. Търново

15-ото издание на „София Филм Фест“ ще се проведе във Велико Търново от 8 до 10 май в Голяма зала на Общината. В трите дни на събитието ще бъдат прожектирани осем филма, а откриването е на 8 май (петък) от 18:00 ч. с носителя на „Златна палма“ – „Обикновен инцидент“ на Джафар Панахи.

Програмата продължава с впечатляваща селекция от световно и българско кино: най-новия филм на Кристиан Пецолд „Отражения №3“; късометражния „Урок“, създаден от младите таланти от КиноКлас Балкан; документалния филм „Последните концлагеристи от „Белене“ с гост – режисьора Димитър Коцев-Шошо; дръзкия филм „Кокошка“ на Дьорд Палфи; анимацията за цялото семейство „Титина“ и поетичния документален филм „Магията на гората“. Финалът на програмата ще бъде поставен на 10 май със заглавието „Остров Амрум“ на Фатих Акин.

Фестивалът е част от инициативата „СФФ на път 2026“, реализирана с подкрепата на Община Велико Търново и Националния филмов център, а входът е свободен.