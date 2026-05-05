Бели щъркели, костенурка, таралеж и ястреб в безпомощно състояние бяха спасени след сигнали на граждани

Шест защитени животни в безпомощно състояние бяха спасени благодарение на сигналите на граждани, подадени в РИОСВ – Велико Търново през април.

Експертите вече са предприели необходимите мерки. Четири екземпляра от видовете Бял щъркел, Сухоземна костенурка, Европейски таралеж и Малък ястреб са транспортирани до Спасителния център за диви животни в Стара Загора за преглед, лечение и последващи грижи.

Белият щъркел е намерен в безпомощно състояние в с. Буря, общ. Севлиево, без видими наранявания. Сухоземната костенурка е открита със счупена коруба във Велико Търново, а раненият таралеж до Спортна зала в старата столица, вероятно е блъснат от автомобил. Птица от вида Малък ястреб е открита в частен имот в с. Иванча, община Полски Тръмбеш, с видима рана на едното крило.

Гражданин сигнализира и за намерени два възрастни щъркела в безпомощно състояние, вероятно ударени от токов удар до трафопост на излизане от с. Овча могила към с. Драгомирово, община Свищов. При проверката на място е установено, че за единият щъркел е настъпил летален изход, а другият щъркел е отлетял.

Всички видове са защитени съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Ана Райковска