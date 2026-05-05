Девойките до 19 години на ХК „Етър- 64” с бронз от Държавните финали, Мартина Тодорова е голмайстор

Бронзови медали спечелиха девойките до 19 години на ХК „Етър- 64” от Държавните финали в град Хасково. Великотърновки започнаха с победа с 46:27 (21:9) срещу домакините от ХК „Хасково”, след което надиграха ХК „Панагюрище” с 33:24 (17:8). На полуфинала воденият от Маги Христова тим загуби от ХК „Сливница” с 43:45 (22:22), а в спора за третото място се наложи отново над ХК „Панагюрище”, този път с 47:25 (24:15). Шампионки станаха девойките на ХК „Бъки”, които победиха в спора за златото ХК „Сливница” с 42:33 (26:17). Голмайстор на финалите стана Мартина Тодорова с 68 попадения.

„Всяка една от вас показа характер, борбеност и отборен дух, които ни правят истински горди!

Знаем, че можехме и повече, но приемаме загубите като най-ценния урок – те ни правят по-силни, по-уверени и по-мотивирани да се върнем още по-добри. Пътят към успеха не винаги е лесен, но точно тези моменти изграждат шампионите.

Благодаря на всички състезателки за сърцатата игра, отдадеността и желанието за победа! Продължаваме напред – по-силни и по-единни!”, написа на страницита си в социална мрежа Миглена Христова.