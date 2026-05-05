Още един случай на скарлатина и 19 на варицела за седмица в областта

От 27 април до 3 май на територията на Великотърновска област са регистрирани заразни заболявания и по-точно – 1 случай на ентероколит, 19 – на варицела, 1 – на скарлатина и 13 – на остри респираторни заболявания.

Днес, 5 май, е Световният ден за хигиена на ръцете и по този повод експерти от РЗИ – Велико Търново провеждат информационно-образователна кампания в детски градини и училища в областта.

Кампанията е част от глобалната инициатива на Световната здравна организация „Спаси живот: Почисти ръцете си“, която се провежда ежегодно и насочва вниманието към значението на хигиената на ръцете в здравеопазването и ежедневието.

Тази година кампанията е насочена към деца от предучилищна възраст и ученици от начален курс с цел да изгради трайни навици за поддържане на добра лична хигиена сред най-малките.

Ана Райковска