Емблематична детска градина стана на половин век, празнуваха два дни
Емблематичната детска градина „Райна Княгиня“ във Велико Търново стана на 50 години. Юбилеят беше отбелязан подобаващо под мотото „Вдъхновени от миналото, градим бъдеще“.
Празничните събития се проведоха в два последователни дни, съчетавайки спомена за извървения път и настоящето. Честванията започнаха в самата детска градина с емоционална среща на поколенията. Бивши учители и служители се събраха отново, за да си припомнят незабравими моменти, да разлистят летописните книги и да споделят спомени от годините, посветени на децата. Атмосферата бе изпълнена с топлина и вълнение, а участието на бивши възпитаници, които се завърнаха в детската градина с музикални и танцови изпълнения, създаде усещане за връзка между минало и настояще.
Кулминацията на честванията се състоя в голямата зала на МДТ „Константин Кисимов“, където се събраха стотици деца, родители, бивши възпитаници и гости.
Юбилейният концерт впечатли с участието на шестте групи на детската градина, които представиха богата програма от песни и танци. Малките изпълнители плениха публиката с артистичност, енергия, впечатляващи костюми и хореографии, превръщайки вечерта в истински празник на детството.
През изминалите пет десетилетия ДГ „Райна Княгиня“ се утвърждава като място, където децата не само получават знания и грижа, но и изграждат ценности, приятелства и увереност. Зад този дългогодишен успех стои отдадеността на поколения учители и служители, които с любов и професионализъм са съхранили духа на институцията.
Директорът на детската градина, д-р Северина Величкова, изрази своята признателност към всички, които са били и продължават да бъдат част от общността – учители, родители и възпитаници, допринесли за развитието на детското заведение.
Михаил МИХАЛЕВ