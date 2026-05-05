Хотница празнува на 5 май, богата програма очаква жителите и гостите на селото

Великотърновското село Хотница ще отбележи своя храмов празник  на 5 май. Той е и традиционен празник на едно от най-красивите села в региона.

Тържествата започват в 10.00 часа с литургия за здраве, отслужена от отец Димитър в местния храм „Света Ирина“. Половин час по-късно е празничното слово на кмета Десислав Йорданов, а след него е предвидена празничната програма. Курбанът за здраве ще бъде раздаден на жителите и гостите на с. Хотница в 11.00 часа. В центъра на кокетното село в 18.30 часа ще започне общоселското веселие. Денят ще завърши с празнична заря. Организатори на честването са Кметството, Читалище „Светлина“ и Клубът на пенсионера и инвалида в селото.

Църквата „Света Ирина“ е една от най-старите в региона. Построена преди 190 години, днес тя има важна и значителна роля за живота на жителите на населеното място. От 20 години денят 5 май се чества и като храмов, и като празник на с. Хотница.

 

