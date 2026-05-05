Изтъкнат професор преглежда безплатно в Елена

Община Елена изказва своята искрена благодарност към проф. д-р Георги Байчев за това, че за пореден път откликна на поканата на местната администрация и безвъзмездно осигури провеждането на профилактични прегледи за жителите на общината.

Въпреки своя изключително натоварен професионален график, той отново намери време да посети именно Елена – жест, който заслужава уважение и признателност.

„За нас е чест и радост, че специалист от такъв висок ранг избира да бъде сред нас не за първи път. Проф. Байчев, който е роден във Велико Търново и е завършил местната математическа гимназия, е един от най-утвърдените специалисти и диагностици в областта на онкохирургията в България, с принос, който променя животи.

С оглед на огромния интерес към прегледите, е важно да се прояви разбиране от страна на гражданите. Местата се изчерпват буквално минути след обявяването им, а възможностите за преглед са ограничени – в рамките на един ден проф. Байчев може да консултира до около 30 жени. Това прави всяко негово посещение още по-ценно.

Община Елена ще продължи да работи активно в посока организирането на повече подобни инициативи, за да могат още повече жители да се възползват от тази важна профилактика. Очакваме проф. Байчев отново да гостува в града, като допълнителна информация ще бъде обявена своевременно“, коментираха с благодарност от кметството.

Проф. д-р Георги Байчев е сред водещите български специалисти в областта на онкохирургията.

Неговите професионални интереси обхващат широк спектър – от доброкачествени заболявания и преканцерози до пластична и реконструктивна хирургия на гърдата, лимфогенно метастазиране, рани и ранево зарастване, менопауза и съвременни подходи в онкохирургията.

Извън своята лекарска мисия той разкрива и артистичната си страна чрез фотографията, като вдъхновение намира и в красивата природа на община Елена. През 2023 г. излиза неговият първи фотографски албум „Неразказни истории“. Той е и съавтор на книгата „Лекари мечтатели“, посветена на българските хирурзи от началото на XX век.

Проф. Байчев е не само изключителен лекар, но и истински приятел на Елена. Като дарител на Музея на Възраждането той обогати фонда му с албум за Иларион Макариополски. За Градската библиотека предостави ценното издание „Домашен лекар“ от д-р Моллов (първо издание, 1895).