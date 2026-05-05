вторник, май 5, 2026
Кола блъсна 70-годишна пешеходка при маневра на заден ход

БОРБА БГ

70-годишна пешеходка е пострадала при пътен инцидент в Бяла черква. Произшествието е станало на 4 май около 12,30 ч.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 51-годишен местен жител при маневра на заден ход е блъснал намиращата се в непосредствена близост до автомобила на пътното платно и до тротоара жена.

В резултат на удара, тя е пострадала. След преглед са установени контузии на крак и ръка. Освободена е за домашно лечение.

Образувано е досъдебно производство. 

