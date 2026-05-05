Край на политическия рекет: „Стресиращите“ 10 000 декара фотоволтаици край Сухиндол се оказаха само 2500

Край на политическия рекет от сдружения, граждански инициативи и политически партии, които искат да трупат дивиденти.

„Стресиращите“ 10 000 декара фотоволтаици край Сухиндол се оказаха едва 2500.

Ситуацията най-сетне беше разяснена

след официално изявление на инвеститора „Уаби Саби Алфа“ ООД по повод на посещението на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов в Сухиндол и неговите неофициални изказвания в социалните мрежи.

„Планираният процент на застрояване на територията е 27 процента или не повече от 2500 декара. Дори и тази площ няма да бъде реално застроена в класическия смисъл, защото панелите се монтират върху пилони, без да имат пряк контакт със земята, на около 1 метър височина. Това позволява свободното преминаване на животни и естественото развитие на растителността“, пише в позицията на инвеститора до Община Сухиндол.

В пуснатото от служебния министър видео се прави препратка с изсечени гори в Смолян, което няма общо със ситуацията в Сухиндол. Освен това в клипа се казва, че ще бъде търсено становище от Института „Н. Пушкаров“ – единствената българска институция, оторизирана да характеризира почвите.

„При елементарна проверка би се установило, че по време на заседанието на Експертния съвет за екологична оценка на проекта присъстваше представител от Института в лицето на проф. Мартин Банов. Той ясно заяви становището си, че се касае за ерозирани сиви горски почви от 8 – 10 бонитетна категория“, се казва още в позицията на инвеститора.

Очаква се състоянието на почвата да се подобри за 30-годишния период, в който ще работят фотоволтаичните панели, каквато е оценката на проф. Банов.

Сн. Теренът, на който ще се изграждат фотоволтаиците