„Мис и Мистър Бал – Великотърновска област“ ще има пето издание

Малко преди абитуриентските балове вестник „Борба“ подготвя петото издание на конкурса „Мис и Мистър Бал – Великотърновска област“.

Щастливи сме да съобщим, че и тази година ще изберем най-стилните и запомнящи се абитуриенти в региона – чрез добре познатия формат с онлайн гласуване.

Инициативата вече е утвърдена част от балния сезон. В предходните издания стотици зрелостници се включиха със снимки от своята специална вечер, а читателите определиха победителите със своя вот.

Участниците ще бъдат публикувани едновременно, а гласуването ще се проведе онлайн.

Повече информация за записването и сроковете ще бъде обявена допълнително.