Международна кръгла маса за болестите при животните – акцент на Националния събор на овцевъдите

Една от най-важните теми, засягащи бъдещето на животновъдството ще бъде сред водещите акценти в програмата на XIV Национален събор на овцевъдите в България.

На 22 май от 15:00 ч. в Арбанашки хан (с. Арбанаси, Велико Търново) ще се проведе международна кръгла маса на тема „Новата среда на болести при дребните преживни животни“.

Форумът ще събере фермери, ветеринарни специалисти и експерти от над 20 държави, които ще обменят практически опит, наблюдения и решения за справяне със заразните заболявания при овцете и козите – проблем, който все по-често излиза извън границите на отделни стопанства, региони и държави.

Сред потвърдилите участие са представители на Армения, Австрия, Белгия, България, Дания, Франция, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Турция, Украйна, Латвия, Литва, Северна Македония, Молдова, Словения и Хърватия.

Очаква се и присъствие от представители на Грузия, Гърция, Испания, Румъния.

Модератор на кръглата маса ще бъде Симеон Караколев -съпредседател на най-голямата животновъдна асоциация в България – Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).

Темата е от ключово значение за сектора, защото заболяванията при дребните преживни животни вече не са само ветеринарен проблем. Те засягат поминъка на фермерите, устойчивостта на стопанствата, производството на мляко и месо, търговията, преработката и продоволствената сигурност.

В условията на засилено движение на животни и суровини, климатични промени и все по-бързо разпространение на инфекции, превенцията и навременната реакция се превръщат в решаващ фактор за оцеляването и развитието на животновъдството.

Кръглата маса ще даде възможност за открит разговор между хората на терен и експертите, които ежедневно работят по контрола, ограничаването и превенцията на заразните болести.

Участниците ще споделят реални случаи, работещи модели и добри практики от различни държави, приложими както за големи стопанства, така и за по-малки ферми.

С провеждането на този международен форум Националният събор на овцевъдите в България затвърждава ролята си не само на най-мащабното събитие, посветено на българското овцевъдство, традиции и фермерски поминък, но и на важна професионална платформа за обсъждане на теми, които определят бъдещето на сектора.

Съборът събира на едно място традиция, браншова експертиза и международен опит, защото опазването на животните, стопанствата и поминъка изисква не само реакция, а общи решения, навременна превенция и споделена отговорност.

Международната кръгла маса „Новата среда на болести при дребните преживни животни“ ще се проведе на 22 май от 15:00 ч. в Арбанашки хан като част от програмата на XIV Национален събор на овцевъдите в България.

Националният събор на овцевъдите в България се организира с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и със съдействието на общините Велико Търново, Лясковец и Горна Оряховица.

Вход свободен.