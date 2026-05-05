Младежки театър „Алтернатива“ представи спектакъла „Автостоп“

Младежки театър „Алтернатива“ при Народно читалище „Напредък-1869“ в Горна Оряховица представи спектакъла „Автостоп“ по пиеси на великия български драматург Иван Радоев. Младите актьори претвориха сюжети и герои от нашето съвремие, като с удивителна правдивост разказаха за вълненията и стремежите на съвременните млади хора. Под ръководството на режисьора и театрален педагог, доктор на науките Георги Василев, спектакълът разкрива само в едно действие историята случила се в една малка провинциална бензиностанция .Спазен е категорично драматическият принцип за триединство на време, място и действие, което придава на постановката силна концентрация и динамика.

Историята започва със срещата между Момичето-стопаджийка (в ролята Елица Николова), която пътешества на стоп да морето, и Момчето-бензинджия (Ивайло Колев), и завършва с драматична симпатия.

Ролята на собственика на бензиностанцията (Юлен Георгиев) отразява съвременното социално виждане между наемния работник и работодател, а образът на Бившата (Александра Дойчева) представя съвременните отношения и нагласи на младото поколение.

Двете странстващи среднощни авантюристки (Ивайла и Даниела) допълват сценичната картина, която е плод на вижданията на младежите, участващи в спектакъла. Малолетната (в образа е Ивайла) е друг синтезиран образ на провинциалното поколение, израснало със социалните мрежи.

„Сценичното действие фиксира социалната ситуация сред младото поколение такава, каквато е, и се стреми чрез възможностите на младите таланти да отговори чрез театрално действие на въпросите за предстоящия им път в живота — път, изпълнен с лабиринт от предизвикателства. Благодарение на подкрепата на ръководството на горнооряховското читалище към младите театрали, тази постановка е ярък пример за съвременен младежки театър, който не само забавлява, но и провокира размисъл за реалностите и мечтите на младото поколение в България днес“, споделя режисьорът Георги Василев.

В спектакъла участват: Александра Дойчева, Даниела Димитрова, Елица Николова, Ивайло Колев, Ивайла Кръстева, Ивайла Тодорова, Юлен Георгиев и Николай Иванов.