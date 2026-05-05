Паскал Ковача направил сабите на мусинските въстаници, наковалнята му се пази в музей

Мусинските въстаници от Априлската епопея се сражавали с оригинални саби, направени от местен майстор. Част от тях, както и някои от револверите им, се пазят в Регионалния исторически музей – Велико Търново.

Там е и наковалнята на Паскал Иванов – Ковача от Мусина, който не само ръководел работата на другите местни ковачи Петър Райчев, Йордан Славовски и Симеон Стойнов, но и сам създава значително количество хладно оръжие за въстаниците. След разгрома на въстанието той е арестуван и подложен на тежки мъчения.

По информация на д-р Симеон Цветков – главен уредник в музей „Възраждане и Учредително събрание“ и на директора на РИМ – Велико Търново д-р Иван Църов мусинските саби се отличават с двукомпонентни клинове, с лека извивка към гърба от меко желязо и широк стоманен режещ ръб. Дръжките са дървени, цилиндрични, нанизани на опашката на клина и прикрепени чрез занитване с помели. В предната част под гарда имат метален пристягащ пръстен. Предпазителите варират по размери,  оформени са от тънка, ръчно кована желязна ламарина, с овална форма, с извит към острието външен край и завит в кръг.

150- годишнината от Априлското въстание е добър повод да се посети още веднъж музей „Възраждане и Учредително събрание“, където, сред другите реликви, са и оръжията на героите от Мусина от бунтовната 1876 година.

