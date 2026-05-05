По часове и минути: Кои улици и пътища ще бъдат затворени в Етап 2 на Giro d’Italia
Броени дни остават до началото на Giro d’Italia – Grande Partenza Bulgaria 2026, стартът на една от трите най-големи колоездачни обиколки в света, чиито първи три етапа ще преминат от Черноморието до столицата на България.
Организацията и съпътстващите събития са мащабни и в петте града домакини, а всичко това изисква промяна в организацията на движение и затварянето на републикански пътища, основни пътни артерии и няколко централни улици в градовете.
За да се намали неудобството на всички граждани и гости на България, организаторите работят директно с Google Maps и Waze, които ще разполагат с най-актуалната информация по време на трите етапа. При евентуални промени в графика или организацията на движението именно тези приложения ще отразят първи всяка актуализация в реално време.
Също така е подготвена и интерактивна карта, на която може да се разгледа пълното трасе на състезанието и да се провери кои пътища ще бъдат засегнати във всеки един от трите етапа.
Кои улици и пътища ще бъдат затворени?
Етап 2 – 9 май
Тръгване от Бургас в 12:00 ч., финиш във Велико Търново между 17:00 и 17:30 ч.
На старта в Бургас и на финала в Велико Търново движението ще бъде напълно затворено от 6:00ч до 19:00ч.
Бургас
05:00 ч. – забранява се паркирането по „Сливница”, „Мара Гидик”, „Левски”, „Пробуда”, „Македония”, „Самуил” и „Сан Стефано”
07:00 ч. – затварят се напълно същите улици
11:55 ч. – старт от пл. „Тройката”; трасето поема по „Александровска”, „Иван Вазов”, „Цар Петър”, „Христо Ботев”, „Одрин”, „Струга” и „Стефан Стамболов”
12:10 ч. – колоната преминава през кв. Ветрен и напуска общината в посока Айтос и Сливен
13:00 ч. – отварят се всички затворени улици
Пътища
09:10 ч. – затваря се A1 Бургас км 0 до пътен възел „Бургас запад“
09:23 ч. – затваря се I-6 при Садиево
09:32ч. – затваря се I-6 при Айтос
10:03 ч. – затваря се I-6 при Карнобат
10:31 ч. – затваря се I-6 при Лозенец
11:01 ч. – затваря се III-6007 при вход Сливен
11:13 ч. – затваря се II-53 при Сливен
11:42 ч. – затваря се II-53 при проход Бяла
12:07 ч. – затваря се II-53 при проход Вратник
12:28 ч. – затваря се II-53 при Майско
12:50 ч. – затваря се II-53 при Марян
13:19 ч. – затваря се II-53 при Миндя
13:38 ч. – затваря се II-53 при Лясковец
13:49ч. – затваря се I-4 при Шереметя
13:56 ч. – затваря се III-514 при Царевец
Велико Търново
06:00 ч. – затваря се напълно движението на финала
13:46 ч. – затваря се пътят при манастир Лясковец
13:49 ч. – затваря се I-4 при Шереметя
13:52 ч. – затваря се пътят при Св. Гора
13:56 ч. – затваря се III-514 при Царевец
16:59 ч. – финиш на състезанието във Велико Търново