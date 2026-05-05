Постоянен арест за ученик, намушкал три път с нож в сърцето свой връстник

Окръжен съд – Велико Търново на 5 май взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на Б. П. П. заради опит за убийство на свой връстник.

16-годишният извършител е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 4 май в кв. „Бузлуджа“ във Велико Търново направил опит за умишлено умъртвяване на непълнолетен. Срещу него е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 2, т. 1 от НК.

На основание чл.391 от НПК делото се гледа при закрити врати. Според съда може да се направи обоснова предположение, че лицето е извършител на престъплението. Налице е реална опасност същият да се укрие, да укрие доказателства и да попречи на разследването или да извърши друго престъпление.

Определението подлежи на обжалване и/или протест пред Апелативен съд – Велико Търново в тридневен срок, като в случай на постъпила жалба или протест делото е насрочено за 14 май от 11:00 часа.

Веселина АНГЕЛОВА