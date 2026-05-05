вторник, май 5, 2026
Последни:
павирана пътека
Горещи новиниОбщество

Премахнаха най-нежелана пешеходна пътека във В. Търново

БОРБА БГ 553 четения 0 Comments

Най-нежеланата павирана пешеходна пътека във Велико Търново вече е премахната. Служители на „Пътни строежи“ отстраниха съоръжението пред Централната поща в старата столица за броени часове.

От няколко години пешеходната пътека попадна в полезрението на местни политици и дори национални медии заради потъналите павета и неудобството при преминаване на майки с колички и възрастни хора. Освен това силно недоволство изразяваха и водачите на автомобили, които твърдяха, че колите им могат да пострадат.

Общинският съветник Михаил Михалев пръв постави въпроса за премахване на пешеходната пътека, а и останалите като нея в града. Тогава стана ясно, че те са част от проекта за ремонт на улиците в старата част на Велико Търново и трябва да минат 5 години от поставянето, за да се извършват промени. Срокът изтече в края на 2025г.

Оказа се, че пешеходните пътеки, които бяха изградени през 2019 година,  са стрували 48 600 лв. Те бяха 6 на брой и са разположени именно на улиците „Независимост“, „Стефан Стамболов“ и край Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Останалите засега няма да бъдат премахвани.

Екип „Борба“

Вижте още

„Боклукът се изнася само като се чуе да издрънчи колата за боклука”

БОРБА БГ 171 четения 0
чешмичката

Ремонтират чешмата в „Марно поле“, изградена през 2012 г. за 42 000 лв.

Михаил Михалев 967 четения 2

Заради учител с коронавирус, карантинираха цял клас от търновско училище

БОРБА БГ 2910 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *