Премахнаха най-нежелана пешеходна пътека във В. Търново

Най-нежеланата павирана пешеходна пътека във Велико Търново вече е премахната. Служители на „Пътни строежи“ отстраниха съоръжението пред Централната поща в старата столица за броени часове.

От няколко години пешеходната пътека попадна в полезрението на местни политици и дори национални медии заради потъналите павета и неудобството при преминаване на майки с колички и възрастни хора. Освен това силно недоволство изразяваха и водачите на автомобили, които твърдяха, че колите им могат да пострадат.

Общинският съветник Михаил Михалев пръв постави въпроса за премахване на пешеходната пътека, а и останалите като нея в града. Тогава стана ясно, че те са част от проекта за ремонт на улиците в старата част на Велико Търново и трябва да минат 5 години от поставянето, за да се извършват промени. Срокът изтече в края на 2025г.

Оказа се, че пешеходните пътеки, които бяха изградени през 2019 година, са стрували 48 600 лв. Те бяха 6 на брой и са разположени именно на улиците „Независимост“, „Стефан Стамболов“ и край Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Останалите засега няма да бъдат премахвани.

Екип „Борба“