Прокуратурата иска постоянен арест за непълнолетен, намушкал 16-годишен с нож в сърцето

Повдигат обвинение на извършителя за опит за умишлено убийство

Образувано е досъдебното производство на 4 май за престъпление по чл. 115, вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от НК – за това, че на същата дата в кв. „Бузлуджа“ във Велико Търново е направен опит за умишлено умъртвяване на лице на 16 години.

„Деянието е останало недовършено по независими от волята на извършителя причини. На пострадалото лице са нанесени три наранявания с нож в областта на сърцето. Благодарение на оказаната му спешна медицинска помощ те не са причинили неговата смърт“, съобщиха от Окръжната прокуратура, под чието наблюдение се води разследването.

Като извършител на деянието е задържано 16-годишно момче от Велико Търново.

Преди инцидента между двамата връстници възникнал словесен спор в района на пазара. Извършителят измъкнал нож и започнал да мушка потърпевшия.

Предстои задържаният непълнолетен да бъде привлечен като обвиняем и да бъде направено искане до Окръжен съд – Велико Търново за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“. За непълнолетните извършители на такова престъпление, навършили 16 годишна възраст, законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 5 до 12 години.

„Разследването по делото продължава. Предстоят разпити на свидетели и назначаване на експертизи“, допълват от Окръжна прокуратура-Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА