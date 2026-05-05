Прожектират европейско кино в Деня на Европа

„Европейското кино винаги е било тихият преводач между културите. На 9 май си струва да си припомним как един френски поглед, един италиански жест или една източноевропейска тъга могат да бъдат разбрани без превод. От филмите на Федерико Фелини до световете на Ингмар Бергман и чувствителността на Кшищоф Кешловски, Европа разказва себе си – различна, но разпознаваема. Това кино не търси ефект, а смисъл. То не крещи, а настоява тихо, че човекът от другата страна на границата не е чужд, а просто непознат. В неговите истории езиците са много, но мълчанието е общо, а емоцията – споделена. И може би точно затова европейското кино остава нужно – защото ни учи да слушаме. А в свят, който често говори на висок глас, това е ценно качество“, коментират от НФЦ.

Прожекциите ще са в София – „Влайкова“, „Дом на киното”, „Евро синема“, G8, „Одеон“ „Каза либри“, Пловдив – „Lucky. Дом на киното“, Варна – Фестивален и конгресен център, Велико Търново – Palace, Каварна – „Петър Слабаков“, Добрич – „Икар“, Бургас – „Морско казино”, както и Силистра, Попово, Свищов, Горна Оряховица, Казанлък, Шумен, Разград.

Общо 23 български и европейски филма са избрани от киносалоните в София и страната, сред които „Шопен – соната в Париж“ (реж., Михал Квечински), „Двама прокурори“ (реж Сергей Лозница), „Звукът на любовта“ (реж. Ева Либертад), „Обикновен инцидент“ (реж. Джафар Панахи), „Магията на гората“ (реж. Венсан Мюние), „Отражения № 3“ (реж. Кристиан Пецолд), както и анимациите „Анджело в омагьосаната гора“ (реж. Алексис Дюкорд), „Пакостливите духчета“ (реж. Али Самади Ахади), „Уилоу и вълшебната гора“ (реж. Майк Марцук), „Училището на магическите животни 4“ (реж. Грегор Шницлер).

