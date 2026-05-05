С ритуал и военни демонстрации в Горна Оряховица честват Денят на храбростта – 6 май

С тържествен ритуал пред Паметния знак на загиналите във войните ще започне празничният 6 май в Горна Оряховица.

Честването по повод Деня на храбростта и празник на Българската армия ще започне от 10.00 ч. Пред паметния знак ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към загиналите във войните горнооряховчани. В празничната програма ще вземат участие Духовият оркестър при Център за подкрепа на личностно развитие с диригент Димитър Михнев, ДГ „Ален мак“ и Мъжка певческа група „Георги Измирлиев“.

Проявите по повод 6 май ще продължат от 11.00 ч. в пространството до Летния театър, където горнооряховчани ще могат да видят военни демонстрации, да опитат войнишка боб чорба и прясно изпечен хляб. Те ще се проведат с участието на Сухопътни войски и НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново.

Демонстрациите ще бъдат съпроводени с концертна програма, в която ще се включат Танцов състав „Елбетица“, с художествен ръководител Йордан Минчев и Ивайла Николова.