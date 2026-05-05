Учители организираха открити уроци в парка, подвижни игри и засаждане на дръвчета

Основно училище „Димитър Благоев“ във Велико Търново  посрещна гости от три училища в рамките на Националната програма „Иновация в действие“.  През тези дни учителите споделиха опит и добри практики с колеги от  Силистра и селата Бачево и Кайнарджа.

Към училището са формирани четири клуба за занимания по интереси. Клуб „Планинче“ е с ръководител Бранимир Кънчев, „Екоизследователи“ е с ръководител Силвия Николаева, „Природна съкровищница“ се води от Венета Цалкова а „Зелен буквар“ е с ръководител Виктория Симеонска.

Учителите от клубовете представиха пред гостите бинарни уроци, както и урок с експерименти.  Иновацията е на тема “Образование и игра в естествена среда”. Свързана е с опазване на природата и еко възпитанието на учениците.

Гостите, заедно с учениците и своите колеги посетиха парк “Света гора”, където се проведоха открити уроци, подвижни игри, засаждане на дървета и поставяне на хранилки за птици.

„Родителите на учениците, които ни придружаваха, също активно съдействаха в тези дейности. Иновацията продължава и следващата учебна година“, споделиха от училището.

