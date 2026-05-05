В празничния ден не бързайте, не давайте обещания, планирайте пътувания

Вашият хороскоп за сряда, 6 май

Днешният ден – един от големите и любими народни празници, ни дава възможност да отдъхнем, да се съберем около трапезата със семейството, близки и приятели и да се насладим на мигове заедно. Опитайте се да не бързате, да нямате прекалено големи очаквания, а просто да изживеете този ден такъв, какъвто е.

ОВЕН

Забравете старите грижи

Организирайте празничния обяд, поканете гости вкъщи. Възможно е някаква стара отговорност да ви налегне за момент, но не се оставяйте на мрачните мисли. Радвайте се на свободното време и не пестете сили за хубави моменти. Вашата енергия е заразителна, използвайте я разумно, за да сплотите фамилията.

ТЕЛЕЦ

Насладете се на деня

Като истински ценители на хубавия живот и традициите, днес сте в стихията си. Обядът със семейството ще ви донесе приятни мигове. Може да решите да пазарувате нещо ценно за дома или просто да поглезите близките си с вкусотии. Ако ви се наложи да работите, не пропускайте вечерта да разпуснете в компанията на семейството.

БЛИЗНАЦИ

Не бързайте

Днес сте изключително сладкодумни, общителни и сте желани събеседници. Срещите с приятели и роднини ще преминат леко, с много смях и закачки. Ако усетите, че някой ви вкарва в неудобни разговори, просто сменете темата с усмивка. Отдайте се на любимите си занимания, без да бързате за никъде през този прекрасен почивен ден.

РАК

Не се престаравайте с приготовленията

Радвате се на компанията на близки хора, но не се претоварвайте с излишни грижи за другите. Може да почувствате лека умора от големите приготовления, затова намерете време и за своята лична глътка въздух. Не забравяйте себе си, своите собствени потребности и грижата за вашето тяло. Разходете се.

ЛЪВ

Дори не мислете за работа

Този ден ви е отреден, за да бъдете сред хора и да бъдете в центъра на вниманието. Отидете на гости, подарете нещо малко, но подбрано на именниците, на които гостувате. Възможно е да срещнете спънки, ако сте на работното място. Това е, защото зависите от колегите, които днес са в отпуск или просто празнуват.

ДЕВА

Купете нещо за вкъщи

Дори в почивния ден вие държите всичко да е под конец и пълна организация. Помогнете на близките си с подготовката на празника. Днес е добър ден да купите нещо ново за вкъщи – вещ, предмет, техника или мебел. Разговорите на трапезата ще ви донесат полезни идеи. Отпуснете се и разберете добри новини.

ВЕЗНИ

Ще решите стар проблем

Днес жадувате за хармония, мир и красота около себе си. Празникът ще ви даде прекрасна възможност да изгладите някое старо недоразумение с роднини. Не се плашете от сериозните теми, които може да изскочат в разговор – днес имате силата да изразите гледната си точка и да се защитите, ако има нужда.

СКОРПИОН

Обсъдете бъдещо пътешествие

Гергьовден ви носи и силни емоции, и дълбоки размисли. Ще прекарате деня в мисли за традициите и семейните ценности. На трапезата ще сте по-скоро обрани и мълчаливи, но вашето присъствие ще се усеща силно от всички. Можете да обсъдите едно бъдещо пътешествие със семейството си и да резервирате билети за това.

СТРЕЛЕЦ

Отложете сериозните задачи

Днес искате да поздравите колкото се може повече именници и да споделите радостта си с всички познати. Разговорите ви ще са вдъхновяващи, но не обещавайте неща, които не можете да изпълните, само заради доброто настроение. Насладете се на свободата и на любимите си хора, като оставите всички сериозни задачи за друг ден.

КОЗИРОГ

Не обещавайте, за да не се претоварите

Усещате се доста силно ангажирани днес, въпреки че денят е почивен и може да започне лежерно. Още до обяд ще натрупате набор от ангажименти, които трябва да свършите. Това е, защото вие сте отговорни хора и не обичате да обещавате, без да изпълнявате. Е, точно това, че сте обещали, е най-голямата ви грешка днес.

ВОДОЛЕЙ

Искате да направите нещо различно

Днес искате да избягате от традиционното и да направите нещо по-различно в свободното си време. Идеите ви ще са интересни и ще увлекат и другите около вас. Почивният ден в средата на работната седмица е като малък спасителен остров за нови емоции. Отидете на кратка екскурзия.

РИБИ

Не се натоварвайте с чужди проблеми

Ще прекарате деня в опити да ощастливите всички около вас. Знаете, че това е мисия невъзможна. Внимавайте да не се изгубите в чуждите емоции и проблеми. Празникът е за вас, за да отпочинете и да поемете глътка въздух в работната седмица. Не е нужно да се натоварвате повече, отколкото можете да поемете.

Хороскоп за родените на 6 май – Честит рожден ден! Годината, която започва да тече за вас от днес, е на хармония и любов. Ще усетите нужда от повече красота в дома и отношенията си. Денят ви дава старт на период, в който ще можете да изгладите стари конфликти. Бъдете по-благи към себе си и не се претоварвайте излишно.

Тодор Емилов-Тео