Великотърновска лекоатлетка с два златни медала от мемориала в памет на Гришата

Лекоатлетическият турнир в памет на големия български спортен журналист Григор Христов – Гришата се проведе за десети пореден път на 4 май на централния стадион на Национална спортна академия „Васил Левски“ в София.

Точно на този ден Гришата щеше да навърши 90 години, а няколко десетки атлети на скок дължина и скок височина се състезаваха на атлетическия мемориал носещ неговото име.

Две от любимите му атлетки също бяха на стадиона – олимпийската, световна и европейска шампионка на троен скок Тереза Маринова и вицешампионката от олимпийските игри в Монреал 1976 на 800 м – Николина Щерева. Двете все още са и рекордьорки на България, а Маринова е на корицата на книгата посветена на 80-годишнината на българската атлетика „На „Царицата“ с любов и признателност“, написана от Григор Христов през 2005-а година.

Изключителен успех постигна великотърновската лекоатлетка Карина Николаева. Състезателката на „Етър Атлетик“ победи на скок височина и на скок дължина при девойките. Карина преодоля летва с височина от 156 сантиметра, а в скока на дължина се приземи на 5.06 метра и два пъти стъпи на върха на почетната стълбичка.