Юношите на БК „Етър- 49” влязоха в Топ 4 на Първа дивизия

Юношите на Баскетболен клуб „Етър- 49” постигнаха две великолепни победи в зоналния турнир на Първа дивизия „Запад” и се класираха за тиналната четворка.

В трите си двубоя в зала „Балканстрой” в Плевен, воденият от Найден Найденов отбор победи убедително тима на „Рилски Спортист” със 118:91 и направи обрат срещу „Септември”, за да спечели с 92:75. В третия мач великотърновци отстъпиха на безспорния лидер в групата – „Спартак Плевен-1” с 95:66. Така напред продължават Етър- 49 и Спартак, които ще премерят сили с двата най-силни отбора от Първа дивизия „Изток – БК „Хасково” и „Черноморец” /Бургас/. По този начин етърци си гарантираха място между най-добрите 4 отбора в Първа дивизия – вторият ешелон в родните първенства при подрастващите, след Елитната група.