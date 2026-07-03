„Етър ВТ“ и „Локо“ /Г. Ор./ стартират на 25 юли

Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата за първите два кръга на Втора лига.

“Етър ВТ” стартира с гостуване на ОФК “Несебър”, като мачът ще е на 25 юли (събота) от 18:30 ч. в Несебър.

“Локомотив” (Г. Оряховица) пък приема “Черноморец” (Бургас) също на 25 юли, но от 20:00 ч.

Във втория кръг дербито между “Етър ВТ” и “Янтра” (Габрово) е на 3 август (понеделник) от 18:45 ч. на стадион “Ивайло” и ще бъде предавано пряко по Диема спорт.

Същия ден – на 3 август, горнооряховският “Локомотив” гостува на “Лудогорец-2” от 20:00 ч.