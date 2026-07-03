1280 престъпления в областта от началото на годината, 135 от тях са свързани с наркотици

Директорът на ОДМВР – Велико Търново, старши комисар Марин Маринов накратко отчете дейността на Областната дирекция по основните направление през изминалото шестмесечие

В навечерието на професионалния празник на служителите във вътрешното ведомство и 147-годишнита от създаването на Министерството на вътрешните работи в Република България, над 100 служители бяха наградени с парични награди, грамоти и похвали от министъра на вътрешните работи и директора на Областната дирекция във Велико Търново.

Директорът старши комисар Марин Маринов посочи основните приоритети в работата на министерството, по които активно се работи, и накратко отчете дейността на Областната дирекция по основните направление през изминалото шестмесечие. През отчетения период на територията, обслужвана от ОДМВР – В. Търново, са регистрирани общо 1280 престъпления, от които 592 са разкрити. 1142 са престъпленията по криминална линия, от тях 50,88 % са разкрити. 135 са регистрираните престъпления, свързани с наркотични вещества. Разкрити са 42,96 %. 88 лица са привлечени в качеството на обвиняеми.

Иззети количества наркотични вещества в този период са кокаин – 37 гр., марихуана (суха маса) – 3,256 кг., канабис (зелена маса) – 93 гр., канабис (растения) – 46 бр., амфетамин – 1,121 кг, амфетамин (таблетки) 30 бр., метамфетамин – 82 гр., екстази – 26 гр., екстази (таблетки) . 50 бр., канабиноиди (чай) – 47 гр., течност за ел. устройства – 3,622 л., ел. устройства – 11 бр. По отношение на корупционните практики също се работи много активно, каза още старши комисар Марин Маринов. Извършват се проверки на възложителите по Закона за обществените поръчки на територията на област Велико Търново, както и на договорите, които са подписали в това им качество. През отчетения период на територията на ОДМВР – В. Търново са регистрирани общо 702 ПТП, от тях 136 тежки, със 17 загинали и 174 ранени граждани. От началото на годината до края на месец юни са съставени общо 1845 акта и са наложени 24098 глоби по фиш, електронните фишове са 29347, установените водачи с концентрация на алкохол над 0,5 промила са 147, тези след употреба на наркотични вещества са 30, неправоспособните са 178. Установените нарушения, извършени от пешеходци за периода, са 623, от тях санкционирани с акт са 18, а с фиш – 605. Санкционираните водачи, отнели предимство на пешеходци, с акт са 17, с глоби по фиш – 90. Установени са 1636 нарушения за неизползване на обезопасителен колан или каска, от тях 150 са санкционирани с акт и 1482 с глоби по фиш. 561 са нарушенията по отношение на използване на телефон по време на движение. С акт са санкционирани 53-ма водачи, а с глоба по фиш – 508. Установените нарушения от водачи на индивидуални електрически превозни средства са 247. От тях санкционирани с акт са 29, а с глоби по фиш – 218.

Веселина АНГЕЛОВА