Добивите от пшеница във Великотърновско варират между 650 и 700 кг/дка

Жътвената кампания в региона навлиза в активната си фаза, като прибирането на пшеницата се извършва при благоприятни метеорологични условия.

Първите резултати показват различия в добивите между отделните землища, но като цяло земеделските производители определят реколтата като добра.

В района на село Хотница средните добиви от пшеница достигат около 650 кг от декар, докато в землището на село Ресен стопаните отчитат 700 кг/дка и на места дори по-високи резултати.

„Има разлика между отделните масиви, но като цяло сме доволни. Добивите са стабилни, а качеството на зърното е много добро. Засега времето е на наша страна и жътвата върви без сериозни затруднения“, коментира земеделски производител от района на Ресен.

По думите на стопани от Хотнишкото землище добивите са малко по-ниски, но напълно удовлетворяват очакванията за сезона.

„Средно прибираме около 650 килограма от декар. Имахме известни притеснения заради високите температури в края на юни, но в крайна сметка резултатите са добри“, посочи производител.

Земеделците са единодушни, че освен добивите, от решаващо значение ще бъдат и изкупните цени на зърното.

Според тях високите разходи за семена, торове, препарати, горива и механизация продължават да оказват сериозен натиск върху рентабилността на производството.

Жътвата продължава във всички основни зърнопроизводителни райони на Великотърновска област. Ако метеорологичните условия останат благоприятни, кампанията се очаква да приключи в обичайните срокове, без сериозни загуби за стопаните.