И девойките младша възраст на “Етър-Стил” са шампионки на България!

Продължава силното представяне на талантливите гимнастици на СК “Етър-Стил” на държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика в столицата! В поредния ден от надпреварата шампионската титла на България грабнаха девойките младша възраст.

Те направо отвяха конкуренцията, като завършиха първи в отборното със 181.630 точки. Далеч зад тях останаха “Стрийт Уоркаут България” (София) и “Пирин” (Благоевград). В индивидуалния многобой Виктория Димитрова е втора, Виктория Илиева- трета, Александра Стоянова – четвърта, Мария Илиева- шеста, силно бе представянето още Емили Кескинова, Христомира Славова, Рая-Мария Среброва и Ваяна Рацова.

В шампионата на отделните уреди Виктория Димитрова победи на успоредка и греда, трета е на земя.

Александра Стоянова взе сребро на земя и бронз на успоредка и греда.

Мария Илиева е шампионка на прескок, където Рая-Мария Среброва е пета.

Момичетата старша възраст на “Етър-Стил” станаха вицешампионки, като допуснаха пред себе си в отборното класиране само “Левски-Спартак”, изпреварвайки останалите 13 клуба от страната.

Виктория Илиева зае трето място в многобоя в конкуренцията на близо 60 участнички, като допусна пред себе си само две състезателки на “Левски-Спартак”. На отделните уреди Виктория Илиева стъпи на върха на почетната стълбичка на успоредка и е втора на прескок. Петя Петрова се окичи с бронз на успоредка, шеста е на греда.

Габриела Кукова е четвърта на греда и седма на прескок.

Преди това и момичетата младша възраст на СК „Етър-Стил“ станаха по категоричен начин шампион на България, при децата момчетата пък станаха отборен вицешампион.

“Виолетовата лавина се задава! Това е само началото”, обявиха с гордост от СК “Етър-Стил” (Велико Търново).